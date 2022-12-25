Сегодня на Землю спустилось добро! Володина порадовала свежим прогнозом россиян

Василиса Володина огласила свежий прогноз на воскресенье 25 декабря, в котором дала светлые предсказания.

Как выразилась астролог: «Иногда хорошая новость – это окончание плохой».

25 декабря оппозиция Плутона и Черной Луны заканчивает свое негативное воздействие на людей. Это противостояние усиливало жестокосердие, а также провоцировало агрессоров и виктимное поведение.

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Предрасположенность людей попадать в ситуации, связанные с опасностью для жизни и здоровья, в воскресенье наконец-то сведется на нет. Так что можно наслаждаться добрыми поступками и самим начинать творить благо.

«Всем выйти из треугольника Карпмана и больше туда не заходить!» - скомандовала астролог.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».