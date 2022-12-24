«Станете повелительницей успеха!»: Володина назвала самые счастливые цвета новогодней недели

Астролог Василиса Володина рассказала о цветах в одежде, которые будут приносить удачу с 26 декабря по 1 января.
«Удивительно, но положение Венеры в последние дни 2022 года «выдает» нам именно такие оттенки на моей астро-палитре. И вовсе не потому, что Новый год - это море зелени.
Итак, чтобы чувствовать себя в последние дни декабря повелительницей успеха, маскируйтесь елочными оттенками!» - заявила она.
Фото: соцсети
Кстати, недавно Володина выложила большой гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака. Ищите на нашем сайте много новостей по теме.
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