«Станете повелительницей успеха!»: Володина назвала самые счастливые цвета новогодней недели

Астролог Василиса Володина рассказала о цветах в одежде, которые будут приносить удачу с 26 декабря по 1 января.

«Удивительно, но положение Венеры в последние дни 2022 года «выдает» нам именно такие оттенки на моей астро-палитре. И вовсе не потому, что Новый год - это море зелени.

Итак, чтобы чувствовать себя в последние дни декабря повелительницей успеха, маскируйтесь елочными оттенками!» - заявила она.