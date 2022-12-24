Черная Луна: как не попасть в ловушку и не сломать себе жизнь

В эзотерике существует такое понятие, как Черная Луна Лилит. Это явление, которое описывает черты характера и кармические задачи человека.

Астрологи считают, что каждые девять лет Луна проверяет людей на прочность. Если человек с ними справляется, то его ждет удача во всех делах. Если нет, то тогда он рискует оказаться на задворках своей судьбы.

По мнению эзотериков, распознать «шалости» луны можно. Например, уклонение. У вас бывает такое, что желание начать новый бизнес есть, но вы постоянно ищите отговорки? Вот это как раз и есть действия Черной Луны. Ей важно не поддаваться.

Еще момент: в душе легко разгорается пламя мести, желание поступить со злодеем плохо. Здесь тоже не нужно вестись. Это активизировалась Черная Луна.

«На начальных этапах человек будет получать большое удовольствие, творя бесчинства, обижая людей и занимаясь аморальными делами. Но потом Черная луна его поглотит», - предупреждает шаманка Елена Христафарида.

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