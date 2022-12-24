«Большие деньги!»: Володина назвала знак зодиака, которого оценит начальство

Известный астролог Василиса Володина заявила, что Стрельцы в 2023 году, наконец, избавятся от повседневной рутины и сделают первый шаг к большим деньгам.

«Подумайте о том, чем еще никогда не зарабатывали, как о возможном источнике дохода. Наверняка у вас есть то, что вы любите делать без всякой оплаты - хобби, увлечения», - заявила она.