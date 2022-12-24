Володина назвала знак зодиака, которого ждет небывалый взлет в деньгах

Известный астролог Василиса Володина заявила, что у Козерогов в ближайшие месяцы появятся сразу несколько отличных возможностей для заработка. И это любые операции с недвижимостью.

«Учтите, что родственники - это не просто люди, в которых течет немного общей с вами крови. Сейчас родные могут помогать финансово или давать хорошо заработать», - заявила она.

Кроме того, астролог подсказала, что Козерогов ждет удача и на удаленке. Например, представители этого созвездия смогут вести бизнес прямо в квартире.

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