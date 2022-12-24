Наступило время серьезных перемен: как в новолуние баснословно разбогатеть

Последнее в этом году новолуние наступило в ночь с 23 на 24 декабря. Астрологи считают, что в это время можно изменить свою судьбу, так как мощная энергия Луны помогает в этом.

«Чтобы дела шли дальше хорошо, нужно составить план на год именно в этот период. Не стоит откладывать на последний момент, потому что с 29.12.2022 Меркурий пойдет ретроградно. И шансы улетучатся», - заявила астролог Анна Рохманова.

Также, по словам астролога, сейчас то время, когда можно начать жить с чистого листа. Удача будет на вашей стороне. Ну, а если вы хотите много денег - поищите более оплачиваемую работу. Все козыри - у вас.

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