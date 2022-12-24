Василиса Володина дала небанальный совет - как увеличить заработки в 2023 году

Известный астролог Василиса Володина заявила, что в 2023 году возможно увеличить свои заработки. В первую очередь, по словам астролога, прибыльными будут дела, которые вы не афишируете общественности.

«Тельцы, подумайте о том, какие из своих проектов и идей можете вывести в разряд секретных источников дохода. Рассмотрите заказы на субподряде. Госзакупки и госзаказы часто тоже относятся к таким вещам, а также зарубежные проекты и партнеры», - заявила она.

Астролог также добавила, что получать доход Тельцам помогут дела, связанные с местами лишения свободы - тюрьмы, больницы, монастыри.

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