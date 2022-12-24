Обрушится денежный дождь! Тамара Глоба назвала главного везунчика декабря

Известный астролог Тамара Глоба заявила, что к концу декабря баснословно разбогатеют Близнецы. Представителям этого созвездия, по ее словам, удастся разобраться с проблемами в личной жизни, и тогда на них обрушится финансовый поток.

«Близнецам удастся залатать семейный бюджет и даже купить достойные подарки на Новый год», - заявила она.

Астролог также добавила, что заработки на стороне - в прошлом. Наконец, у Близнецов появится стабильная работа, которая надежно будет приносить деньги.

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