«Отрываемся на корпоративе»: Василиса Володина поделилась прогнозом на 24 декабря

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети 

Эксперт по знакам зодиака назвала занятия, подходящие для этого дня.

Телеведущая и звездный астролог Василиса Володина рассказала, чего ждать от субботы, 24 декабря.

Володина отметила, что этот день подойдет как для увеселительных мероприятий, так и для домашних посиделок:

«Прекрасный для выходных аспект – секстиль Меркурия к Нептуну – навевает мечты о бокале шампанского и Венской опере. Воспитываем вкус, отрываемся на корпоративе, смотрим слезливое кино или просто расслабляемся с книгой стихов и чашечкой кофе»

Однако не стоит злоупотреблять алкоголем.

«Кстати, о шампанском – держите себя в руках! Пересылайте родным и друзьям, пусть тоже перед праздниками разомнутся игристым», – заявила Володина в личном микроблоге. 

Напомним, ранее стало известно о будущем России в 2023 году.

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