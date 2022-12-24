«Отрываемся на корпоративе»: Василиса Володина поделилась прогнозом на 24 декабря

Телеведущая и звездный астролог Василиса Володина рассказала, чего ждать от субботы, 24 декабря.
Володина отметила, что этот день подойдет как для увеселительных мероприятий, так и для домашних посиделок:
«Прекрасный для выходных аспект – секстиль Меркурия к Нептуну – навевает мечты о бокале шампанского и Венской опере. Воспитываем вкус, отрываемся на корпоративе, смотрим слезливое кино или просто расслабляемся с книгой стихов и чашечкой кофе»
Однако не стоит злоупотреблять алкоголем.
«Кстати, о шампанском – держите себя в руках! Пересылайте родным и друзьям, пусть тоже перед праздниками разомнутся игристым», – заявила Володина в личном микроблоге.
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