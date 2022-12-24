Большой астрологический прогноз на 2023 год

2023 год начинается под знаком Юпитера в Овне, который там пробудет аж до мая. Давайте разбираться, что это значит. В астрологии Юпитер считается планетой-благодетелем, планетой большого счастья.

А Овен – первый в Зодиаке, он за все новое, за начало новых дел. Это говорит о том, что год принесет большие перемены. Возможности будут появляться самые разные – от закономерных и логичных до невероятных и даже странных. Всем нам нужно будет замечать эти возможности и использовать их. Это важный период – именно сейчас нужно закладывать фундамент на следующий 12-летний цикл.

В мае Юпитер переходит в Тельца. А Телец – товарищ основательный и серьезный. Он про деньги, про практичность, а всякая болтология его ни капельки не впечатляет. Это время добросовестной работы, оно хорошо для тех, кто готов закатать рукава и старательно трудиться.

Если у вас к этому душа не лежит, для вас плохие новости: нужно или менять подход, или смириться с тем, что до конца года успеха вам не ждать. Ибо сейчас нужно приложить максимум усилий и заработать не то чтобы все деньги мира, но уж половину-то точно. Это вполне по силам.

В целом, тандем Юпитера, Овна и Тельца влияет на ситуацию благотворно. Но есть и вредный и влиятельный Сатурн. Зимой он в Водолее, и оттуда портит электронику, так что проблемы с интернетом и гаджетами нам практически гарантированы. А потом он будет в Рыбах до следующего года.

И тут тоже мало приятного – это бесконечные провокации, манипуляции, причем в первую очередь от людей вышестоящих. Будьте готовы, что руководство может вести себя ну совсем уж отвратительно.

Дела, требующие концентрации и долгой методичной работы пойдут из рук вон плохо. И это больше качества Рыб, особенно ярко проявляющиеся в контакте с Сатурном. По возможности выбирайте занятия, которые вам по-настоящему интересны, это поможет вам не бросить дело на полдороги.

Но есть у Сатурна и хорошие качества. Он очень любит порядок во всем и наведет его во всяких «мутных схемах», прикроет сомнительную деятельность и разгонит различных аферистов. Так что постарайтесь не быть причастными к таким организациям.

Теперь поговорим о том, что ждет в 2023 году каждый из знаков Зодиака.

Овен

У Овнов будут все шансы добиться успеха. В первую половину года вы вкладываете, во вторую – пожинаете плоды сделанного. Год хорош для старта новых проектов, обучения, развития, социальной реализации.

Про деньги и работу. Категорически нельзя лениться и быть уверенными, что вам все достанется за красивые глаза. Ничего не дается просто так. Да, вам, как часто и бывает, везет чуть больше чем другим. Ваша задача – все это «превратить в золото». Используйте популярность, шарм и обаяние, чтобы наладить полезные связи, интеллект – чтобы находить неординарные решения, деловую хватку – чтобы зарабатывать деньги и двигаться по карьерной лестнице.

Про любовь. Любовь начнет заботить Овнов только к началу осени, когда все остальные глобальные задачи будут выполнены. И тогда вы с удовольствием позволите себе с головой окунуться в романтику.

Телец

Зима Тельцов не то чтобы порадует. Здесь как у Алисы в Стране чудес – нужно очень быстро бежать, чтобы остаться на месте. Против этого у вас есть отличное оружие – философское отношение и хорошее настроение. И трудолюбие, конечно, которого у вас не занимать. К весне ситуация наладится. Ваша удачливость начнет набирать обороты, а вы сами семимильными шагами пойдете к успеху.

Про деньги и работу. Очень полезно в этом году заниматься образованием, ковать благосостояние, принимать участие в общественной деятельности, расти над собой. Год хорош для финансовой сферы. Если постараетесь, к финалу года вы придете, уже находясь на новом уровне собственного развития и в другом статусе.

Про любовь. Большую часть года Тельцы заняты работой, карьерой и деньгами. И самими собой. Любовь нечаянно нагрянет только в первые месяцы весны, а следующий период начнется во второй половине осени, и Новый год многие Тельцы встретят влюбленными.

Близнецы

Хотя принято считать, что хорошо бы к Новому году закончить все дела года уходящего, в реальности так не бывает практически никогда. Близнецов совершенно не смутит, что они не живут стереотипами, и будут завершать важные дела из самых разных сфер в начале 2023 года. И надо сказать, что окажутся правы. Со свежими силами и ясной головой принимаются верные решения, и в итоге вы окажетесь в выигрыше.

Про деньги и работу. Зимой нужно активно «сеять», много трудиться, и тогда к маю вы увидите, какие богатые плоды принес ваш труд. Главное, не опускать руки, потому что отдачу вы увидите не сразу. В конце лета будьте внимательнее к деньгам – рискуете спустить «все, что нажито непосильным трудом».

Про любовь. Надо ли говорить, что Близнецам в этом году вообще не до любви? В несчастливых парах дело может дойти до развода, что, в общем-то неплохо. Всех остальных Купидон навестит только в середине весны и в конце года.

Рак

Терпенье и труд все перетрут. Это девиз Раков на 2023 год. Постарайтесь выкладываться на полную, чем бы вы ни занимались – и все ваши усилия окупятся сторицей.

Про деньги и работу. Работа, карьера, бизнес. Это то, что Раков будет заботить в первую очередь на протяжении всего года. Это неудивительно: возможности вас ждут самые широкие. Что важно – никакого витания в облаках, только холодная логика и жесткая прагматика.

Про любовь. Раки в этом плане поддерживают все предыдущие знаки – любовь не входит в число первоочередных задач. Может быть, это связано с тем, что у многих Раков назрел кризис в отношениях, и чтобы с ним разобраться, нужны немалые душевные силы. Не принимайте радикальных решений, пока все серьезно не взвесите. Решите расстаться – расставайтесь. Но сделайте это без драмы и с заботой о себе и партнере.

Лев

Львы непременно будут в центре внимания в той сфере, которой займутся. Будь то бизнес, культурные мероприятия, ораторское искусство, творчество, мода и что угодно еще.

Про деньги и работу. Самый большой прорыв в этой сфере Львы могут совершить в феврале и марте. Как в этот период, так и на протяжении всего года Львам предстоит постоянно делать выбор. И делать это нужно хорошо подготовившись, изучив все документы и подводные камни. А вот август – месяц финансовых ошибок, так что в это время с деньгами важных дел лучше не иметь.

Про любовь. Год обещает Львам американские горки. От разводов до умопомрачительных романов, от копания в неразрешимых, казалось бы, проблемах до свадеб. И если стабильные пары с хорошими отношениями могут и не заметить этих колебаний, то всем остальным лучше «пристегнуть ремни». Лучший период для любви – сентябрь.

Дева

Главный урок года для Дев – принятие и смирение. Часто упорство и желание настоять на своем во что бы то ни стало действительно работают, но в этом году такое поведение больше всего будет похоже на плевки против ветра. Принимайте мир таким, какой он есть, и проявляйте гибкость и дипломатичность. И тогда вас вынесет на волну успеха словно по волшебству.

Про деньги и работу. Год большой финансовой удачи. Вам представится масса счастливых шансов, ваша задача ими воспользоваться. Лето для финансов и работы будет пустым, можно сконцентрироваться на чем-то другом, а осенью снова включаться в работу.

Про любовь. Чего стоит опасаться Девам, так это обмана. Связывать свою жизнь с обманщиками, изменниками и людьми с зависимостями – удовольствие ниже среднего. Никаких теневых игр. Отношения должны быть максимально честными и прозрачными, и тогда у них ест все шансы на «долго и счастливо».

Весы

Год у Весов будет на удивление ровным – без невероятных взлетов и ужасающих падений. Могут быть проблемы во взаимоотношениях с окружающими, основанные на непонимании сторон друг друга. Надо потерпеть до лета, когда эта тенденция сойдет на нет. Это будет год стабильности, что весьма неплохо.

Про деньги и работу. До марта финансовый вопрос особого внимания Весов привлекать не будет. Потом дела сдвинутся и пойдут в ту сторону, в которую вы их поведете. Май несет опасность заключения невыгодных сделок. В целом же вам будет везти, и деньги могу приходить из неожиданных источников.

Про любовь. Ситуация неоднозначная. С одной стороны, вариантов успешного развития отношений будет множество. С другой – придется подстраиваться под партнера, причем это может быть не самым приятным занятием. Ну либо можно выбрать легкие романы, отложив серьезные отношения в долгий ящик.

Скорпион

В 2023 году Скорпионов нельзя будет назвать командными игроками. И не потому что вы такие конфликтные, а потому что именно делая что-то только своими силами, вы добьетесь наибольшего результата. Но не обделяйте своим вниманием близких. Также год хорош для обучения, путешествий и переездов.

Про деньги и работу. Начало года будет напряженным и сложным. Но такова цена успешного завершения деловых и финансовых дел, тянущихся с прошлого года. Затем ситуация будет довольно ровной и скорее положительной. Для этого важно тщательно проверять всю информацию и документы, которые к вам приходят.

Про любовь. В отношениях должно быть, во-первых, равноправие, а во-вторых, и это самое важное, – личное пространство. Попугайчики-неразлучники – это не про Скорпионов. Жесткий контроль, ревность, постоянное следование за партнером – это прямая дорога к расставанию. Зато общие интересы станут хорошим фундаментом для долгого счастливого союза.

Стрелец

Почти до самого лета Стрельцы настроены романтически. Вас гораздо больше будет интересовать отдых, чем тяжкий труд. Хорошее время для творчества и хобби, можно съездить в отпуск, можно влюбиться. А потом вы вернетесь на грешную землю, чтобы заниматься обычными земными делами. И надо сказать, у вас это неплохо получится.

Про деньги и работу. Когда романтический период завершится, Стрельцы вплотную займутся вопросами работы, бизнеса и финансов. Очень вероятна смена работы или даже сферы деятельности. Если не будете лениться, к финалу года придете в большом плюсе.

Про любовь. Зимой наступит развязка какого-то давнего конфликта. Закончится ситуация расставанием или примирением, зависит от вас и ваших приоритетов. Весна станет порой любви, а осенью на первый план выйдут другие задачи. Год для любви удачен: свободным предстоят перспективные знакомства, а семейным – гармоничные отношения.

Козерог

Козерогов ждут большие перемены. Вы можете все: сменить работу, поменять имидж, изменить образ жизни, выйти замуж или жениться, или все что в голову придет. Перемены назрели, и от них не уйти.

Про деньги и работу. Вот вопросы, которые займут почти все время Козерогов. «Делай деньги, позабыв покой и лень». Деньги могут приходить из самых разных источников. В мае есть опасность вложиться в дело, которое прогорит, поэтому перепроверяйте все максимально педантично и помните про бесплатный сыр.

Про любовь. Козероги будут просто невыносимыми практически весь год. У вас есть дела поважнее всяких глупостей типа романтики. Переносить такое отношение смогут немногие. Единственный месяц, когда вы обратите внимание на любовную сферу – май. Даже вы не сможете ему противиться. Используйте его, чтобы наладить отношения со второй половиной.

Водолей

Путеводной звездой Водолеев станет готовность меняться. В этом вопросе Водолеи солидарны с Козерогами. А также поможет практичный подход и умение оставлять прошлое в прошлом.

Про деньги и работу. Хороший год для финансов. Водолеи могут тратить деньги на удовольствия, но потом будут компенсировать потраченное, а в какой-то момент могут начать экономить ради большой цели. Это может быть запуск нового проекта, учеба, приобретение квартиры. Деньги будут приходить не то чтобы легко, но без драматической работы на износ.

Про любовь. Январь и февраль станут месяцами «отшельничества» – вам захочется тишины и уединения. Весной в Водолеях проснутся ревнивцы и тираны, донимающие своих визави. К лету вы оттаете, с головой погрузитесь в любовь и начнете решать проблемы конструктивно. Оставшийся год пройдет спокойно.

Рыбы

В 2023 году Рыбам предстоит полагаться на себя. Вы же знаете, «если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». В этом году это очень актуально. Также важную роль сыграет дисциплина. И еще несколько советов: деньгами не сорить, нести ответственность за себя и близких. И тогда год пройдет удачно.

Про деньги и работу. Самый лучший период для увеличения дохода – до середины мая. Именно тогда удача будет сопутствовать вам в большинстве финансовых дел. Так что куйте железо пока горячо. А дальше год пойдет спокойно, без значительных событий.

Про любовь. Для любви у Рыб будет немного времени. Три недели с конца января – начала февраля и середина осени. Но для личной жизни этого хватит с лихвой. А в остальное время Рыбы заняты другими важными делами.