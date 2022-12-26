26 декабря! Три знака зодиака, которых могут нагло обмануть

Овны

Сегодня кто-то, кого вы почти не знаете, предложит вам оказать услугу, но можете ли вы ему доверять? Хотя было бы заманчиво переложить часть ответственности на другого человека, в данном случае вам будет лучше справиться с делами самостоятельно. Будьте терпеливы и тщательно все обдумайте.

Львы

Сегодня в отношении финансов вам нужно быть осторожными с тем, кому вы доверяете в плане советов. Если вы обратитесь к кому-то за финансовым советом, то позже можете узнать, что этот человек сбил вас с пути. Будьте осторожны с теми, кто может чувствовать некоторую конкуренцию с вами и может завидовать вам.

Весы

Если вы занимаетесь бизнесом, который получает средства от зарубежных клиентов, то сегодня вы можете ожидать некоторой прибыли, но такой ценой, что сами будете не рады. К вам могут прийти новые клиенты и заказчики, которые сделают крупные заказы, так что используйте это время с максимальной пользой. Однако вы должны знать, что вам придется приложить немало усилий, чтобы это произошло.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».