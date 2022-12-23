Риск окупится! Кто он — любимчик фортуны, которого ждет денежный куш в январе 2023 года

Астролог Людмила Митрохина поделилась финансовым гороскопом, назвав знак зодиака, которому в новолуние, 23 декабря, будет благоволить фортуна. О ком речь? И это Рыбы.

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Сразу после новолуния рожденным под этим созвездием поступит выгодное предложение, которое поможет существенно увеличить их сбережения. Сначала людям этого знака происходящее вокруг покажется какой-то аферой, но звезды предлагают рискнуть — и начать получать прибыль уже в январе 2023 года.