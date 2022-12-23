Астролог назвала лучший день, когда деньги польются водопадом: Юпитер благоволит карьере

23 декабря – день новолуния, к тому же в квадрате к Юпитеру. А это значит, что мы получаем новые возможности для развития. Продуктивность – вот, что мы сейчас можем отлично почувствовать.

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Поэтому астролог Юлия Урусэль советовала не упустить этот шанс и начать то, к чему вы давно стремились. Мечты о карьере, бизнесе, деньгах – сейчас вам все будет по плечу. Главное – вести себя и действовать уверенно, не колеблясь, упорно идти к своей цели.

«Многим нужно пересмотреть стратегию движения на службе, в карьере, бизнесе, и вообще, для того чтобы добиться желаемого надо активно включиться. Делаем выводы и включаем свои амбиции. Энергий и возможностей у нас будет достаточно», - сказала астролог.

Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».