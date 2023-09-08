Глоба дала исчерпывающий прогноз — что с деньгами

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала прогноз на год Водяного Кролика, который коснулся не только россиян, но и всего человечества. Так, к мелким дрязгам добавятся еще и глобальные. Помимо общей напряженной обстановки, мир всколыхнут еще и природные катаклизмы — землетрясения и наводнения.
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При этом 2022 год, можно сказать, всего лишь подготовил мир к событиям, которые станут возможны в 2023 году. Иным словами текущий год передаст эстафету проблем и тревог будущему году. Но отчаиваться не стоит. Тамара Глоба дала понять, что нужно сохранять позитивный настрой. Главное, чтобы тот хрупкий мир, который есть в 2022-м, не треснул в 2023 году.
С финансами ситуация также будет сложной. Если говорить о россиянах, то повторения кризиса 90-х ждать не приходится. Однако уравновесить жизнь народа и вытянуть их из трясины бедности удастся деньгами богачей. Именно им придется поделиться своими ресурсами с теми, кто окажется за гранью бедности.