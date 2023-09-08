Глоба дала исчерпывающий прогноз — что с деньгами

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала прогноз на год Водяного Кролика, который коснулся не только россиян, но и всего человечества. Так, к мелким дрязгам добавятся еще и глобальные. Помимо общей напряженной обстановки, мир всколыхнут еще и природные катаклизмы — землетрясения и наводнения.

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