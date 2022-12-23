Вступили в новолуние: раскрываем запрещенные в эти дни дела — иначе быть беде

Астролог Юлия Урусэль рассказала своим поклонникам об особенностях 23 декабря. В этот день произойдет новолуние.

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Это энергетически сильный день, в который можно выполнять аффирмации на богатство и счастье. Но в то же время новолуние — это критический день. Поэтому некоторые вещи лучше оставить до иных времен, иначе можно натворить бед и получить самые неожиданные последствия.

В новолуние категорически запрещено принимать какие-то важные, кардинальные решения. Также не забываем, что новолуние — это аварийный день. Лучше не садиться за руль вообще и ограничить свои передвижения в принципе (и в своем авто, и в общественном транспорте).

А вот отдыхать и устраивать разгрузочные дни — идея хорошая.

Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».