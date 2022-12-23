С 23 декабря! Мы начинаем новую программу развития — прогноз счастья от Урусэль

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«Новолуние в квадрате к Юпитеру заложат нам новую программу развития. Да, оно будет напряженное, но вполне продуктивное. Юпитер может дать хорошие перспективы и возможности на следующий лунный месяц.

А тем, кто опять предпочтет не суетиться и подождать лучших времен, увы, надеяться на подарки и удачу от Юпитера не стоит. Он в этот раз поощряет только тех, кто не боится рисковать и конкурировать», — сказала Урусэль.