Кролик зажжет фитиль набивших оскомину бед! Чего ждать от 2023 года — ответ Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала прогноз на год Водяного Кролика. Астролог намекнула, что 2023-й побьет рекорд по сложности. Даже прошедшие два года не будут идти ни в какое сравнение.
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Причем 2022-й передаст 2023 году эстафету испытаний и трудностей. Главное, как считает астролог, чтобы тот хрупкий мир, который есть сейчас, не рухнул в год Водяного Кролика. На этой почве все весьма и весьма зыбко. Его нужно беречь словно хрустальный шар. Кроме того, уходящий год стал своего рода подготовкой к настоящим трудностям, которые обрушатся шквалистым ливнем в 2023-м.
«Этот год принес много опыта — полезного и тяжелого», — заверила Тамара Глоба.
Кроме того, астролог поделилась советом, чем стоит занять себя в год Водяного Кролика, чтобы справиться с тревогами и стрессом. Тамара Глоба уверена, что нужно сконцентрировать внимание на событиях декабря. Также было бы неплохо заняться спортом, развивать свои интеллектуальные способности.
Астролог считает, что ни в коем случае нельзя терять надежду. Будущее в любом случае должно представляться светлым и безоблачным. Хотя решение всех проблем и споров придет только через 2–2,5 года.