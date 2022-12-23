Кролик зажжет фитиль набивших оскомину бед! Чего ждать от 2023 года — ответ Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала прогноз на год Водяного Кролика. Астролог намекнула, что 2023-й побьет рекорд по сложности. Даже прошедшие два года не будут идти ни в какое сравнение.

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Причем 2022-й передаст 2023 году эстафету испытаний и трудностей. Главное, как считает астролог, чтобы тот хрупкий мир, который есть сейчас, не рухнул в год Водяного Кролика. На этой почве все весьма и весьма зыбко. Его нужно беречь словно хрустальный шар. Кроме того, уходящий год стал своего рода подготовкой к настоящим трудностям, которые обрушатся шквалистым ливнем в 2023-м.