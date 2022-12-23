Получите легкое богатство! Астролог раскрыла слова, которые нужно сказать в новолуние — работают

Замечали, что слова, сказанные в глубоком эмоциональном порыве, почти всегда начинают работать — произнесенное сбывается, как по мановению волшебной палочки.
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Этот секрет Вселенной в новолуние начинает работать с удвоенной силой! А новолуние как раз сегодня — 23 декабря!
Астролог Юлия Урусэль раскрыла сильные слова, которые заставят вашу жизнь повернуться в лучшую сторону, с благосостоянием и счастьем, если произнеси их с глубокой верой в этот мощный день.
«Я благодарю грядущее новолуние за новые возможности и новые источники изобилия! Да будет так!» — вот те самые слова силы от астролога Юлии Урусэль.
Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».