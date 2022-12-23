«Результаты в виде премии»: эти люди увидят карьерный взлет и сорвут куш уже скоро

Представители стихии огня, воздуха и земли смогут выйти на новый уровень дохода в начале 2023 года. Речь идет о Козерогах, Водолеях и Девах, Тельцах и Овнах.

Стало известно, что Овнам для получения прибыли нужно быть еще более активными.

«Финансовый рост у них начнется ближе к лету, а потому в начале года стоит подготовить почву для этого», — отметила астролог Евгения Шустина.

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А для Водолеев эксперт посоветовала быть более собранными. Не стоит сходить с намеченного пути. Водолеям важно придерживаться собственного плана. И тогда уже в январе они увидят первые плоды своего труда.