2023-й — раздавит слабаков! Астролог узрела, кто добьется успеха в год Марса

Астролог Инна Любимова поделилась прогнозом на 2023 год. Этот период ознаменуется тревогами. Годы Марса — всегда самые сложные. Красная планета знает, как испытать всех на прочность. Тем, кто даст слабину, — будет особенно тяжело.
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Кто же сумеет добиться успеха? Те, кто проявит динамичность, энергичность, будет расти над собой и развиваться. Год Марса — это в первую очередь год сильных женщин и настоящих мужчин — лидеров, предпринимателей и спортсменов.
Те, кто остановится и наплюет на свой потенциал, в итоге столкнутся с множеством конфликтов и ссор. И все потому, что Марс несет вместе с результатами еще и агрессию. Категорически нельзя лениться, забрасывать спорт.
«Так что самый лучший подарок любому человеку, а также себе на 2023 год — абонемент в фитнес-клуб либо красная спортивная форма, в цвет управителя года», — добавила астролог.
По материалам OK!