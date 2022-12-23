2023-й — раздавит слабаков! Астролог узрела, кто добьется успеха в год Марса

2023-й - раздавит слабаков! Астролог узрела, кто добьется успеха в год Марса

Год Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

На плаву останутся сильные духом.

Астролог Инна Любимова поделилась прогнозом на 2023 год. Этот период ознаменуется тревогами. Годы Марса — всегда самые сложные. Красная планета знает, как испытать всех на прочность. Тем, кто даст слабину, — будет особенно тяжело.

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Кто же сумеет добиться успеха? Те, кто проявит динамичность, энергичность, будет расти над собой и развиваться. Год Марса — это в первую очередь год сильных женщин и настоящих мужчин — лидеров, предпринимателей и спортсменов.

Те, кто остановится и наплюет на свой потенциал, в итоге столкнутся с множеством конфликтов и ссор. И все потому, что Марс несет вместе с результатами еще и агрессию. Категорически нельзя лениться, забрасывать спорт.

«Так что самый лучший подарок любому человеку, а также себе на 2023 год — абонемент в фитнес-клуб либо красная спортивная форма, в цвет управителя года», — добавила астролог.

По материалам OK!

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