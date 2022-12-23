2023-й - год Марса! Конфликты, агрессия, сила: астролог предрекла, что будет

2023-й - год Марса! Конфликты, агрессия, сила: астролог предрекла, что будет

Год Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Водяной Кролик будет требовательным.

Астролог Инна Любимова дала прогноз на год Водяного Кролика. Эксперты считают, что 2023 год станем самым сложным и даст фору даже двум прошедшим. 

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2023-й станет годом Марса. В свою очередь, астролог пояснила, что Марс отвечает за конфликты, агрессию и силу. При этом у Планеты есть и другие - сильные стороны. Ему подвластны: энергия, результат и достижения. 

«Вся разница только в том, на что нацелен человек. Нацелен на конфликт — получит конфликт. А если понимать, что впереди пусть и непростой год, но это время, когда нужно вкладываться, бороться «за медали», то и итог будет соответственным», - добавила астролог.

По материалам OK!

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