Девам и Близнецам - цунами из денег! Володина назвала два самых удачных месяца в 2023 году

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась финансовым гороскопом на 2023 год, назвав два знака зодиака, которые попытают счастье весной. Им будет благоволить судьба.
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Астролог дала понять, что период со 2 марта по 4 апреля в материальном плане будет особенно выгодным. Появится дополнительная возможность монетизировать знания, научный подход и умение выстраивать социальные контакты.
Добиться успеха и заполучить дополнительный доход смогут два знака зодиака. И это Близнецы и Девы. Они сорвут куш в самые благоприятные для них месяцы в год Водяного Кролика.