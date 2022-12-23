Володина назвала три знака зодиака, которые озолотятся с февраля по март 2023 года

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась финансовым гороскопом на 2023 год, назвав один из самых удачных периодов, который может оказаться весьма прибыльным. Также астролог раскрыла везунчиков среди знаков зодиака, которые могут поправить свое материальное положение. Вселенная одарит их своей щедростью и озолотит.

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