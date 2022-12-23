Володина назвала три знака зодиака, которые озолотятся с февраля по март 2023 года

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась финансовым гороскопом на 2023 год, назвав один из самых удачных периодов, который может оказаться весьма прибыльным. Также астролог раскрыла везунчиков среди знаков зодиака, которые могут поправить свое материальное положение. Вселенная одарит их своей щедростью и озолотит.
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Удачным периодом в финансовом плане с вполне приемлемыми заработками станут даты с 1 февраля по 1 марта. Доход в это время принесут искусство и личные связи. На этом можно будет неплохо заработать. И везунчиками, которые завладеют ключом к успеху, станут Тельцы, Весы и Рыбы. Они сумеют воспользоваться выпавшим шансом, чтобы упрочить свой доход.