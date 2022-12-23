С декабря по 31 января 2023-го! Володина указала четыре знака зодиака при деньгах

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим финансовым гороскопом. Астролог назвала первую важную дату — это успешное и амбициозное время для тех, кто может поправить свое материальное положение. Удача выпадет сразу четырем знакам зодиака.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
С 21 декабря 2022 года по 31 января самые прозорливые могут задуматься о запуске нового бизнеса. Прибыль будет и от инвестиций. Вселенная в эти зимние месяцы будет благоволить четырем фаворитам среди знаков зодиака. И это Рыбы, Стрельцы, Раки и Львы. Им важно не упустить свой шанс. Удача будет на их стороне.