С декабря по 31 января 2023-го! Володина указала четыре знака зодиака при деньгах

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим финансовым гороскопом. Астролог назвала первую важную дату — это успешное и амбициозное время для тех, кто может поправить свое материальное положение. Удача выпадет сразу четырем знакам зодиака.

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