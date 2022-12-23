23 декабря - Новолуние! Кто урвет разовую выплату в деньгах - наследство или премия

23 декабря - Новолуние! Кто случайно урвет большие деньги - наследство или премия

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Богатство свалится на них ливнем изобилия.

Астролог Людмила Митрохина поделилась гороскопом на Новолуние 23 декабря, назвав знак зодиака, который может рассчитывать на приход случайных денег. Это может быть наследство или премия по службе. О ком речь? И это Тельцы.

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Рожденные под этим созвездием вероятно станут обладателями крупной суммы денег. В Новолуние и несколько дней после него их ждет разовая выплата вроде наследства, премии или большой выгоды в ходе продажи чего-то. Новолуние - это период, в который можно запустить приятную денежную энергию в свою жизнь.

Поэтому Тельцам не стоит спешить с тем, чтобы потратить полученное без остатка. Астролог советует им подумать, куда можно направить финансы, чтобы они принесли большую выгоду. Действовать надо с умом.

По материалам 7days

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