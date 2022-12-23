23 декабря - Новолуние! Кто урвет разовую выплату в деньгах - наследство или премия

Астролог Людмила Митрохина поделилась гороскопом на Новолуние 23 декабря, назвав знак зодиака, который может рассчитывать на приход случайных денег. Это может быть наследство или премия по службе. О ком речь? И это Тельцы.

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Рожденные под этим созвездием вероятно станут обладателями крупной суммы денег. В Новолуние и несколько дней после него их ждет разовая выплата вроде наследства, премии или большой выгоды в ходе продажи чего-то. Новолуние - это период, в который можно запустить приятную денежную энергию в свою жизнь.