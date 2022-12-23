Новолуние 23 декабря - щедрость через край! Кто он - везунчик, на которого хлынут деньги

Новолуние 23 декабря - щедрость через край! Кто он - везунчик, на которого хлынут деньги

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Это время получать подарки от судьбы.

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, который в Новолуние 23 декабря заложит фундамент богатства. О ком речь? И это Козероги

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Козероги были целеустремленными весь 2022 год. Рожденные под этим созвездием в начале зимы ставили перед собой амбициозные проекты, которые начали приносить первую прибыль. Последнее Новолуние года также удивит этот знак зодиака. Их труды Вселенная оценит по-достоинству, а значит, награда будет щедрой. 

Более того, в Новолуние этому знаку придет новая идея о том, чем стоит заняться, чтобы получать стабильный дополнительный доход и надолго забыть о финансовых проблемах.

По материалам 7days

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