Ждут глобальные изменения: астролог назвала самый судьбоносный месяц 2023 года

Астролог Лилия Любимова уверяет, что звезды сулят большие перемены в 2023 году. О том, что в наступающем году нас ждут некие судьбоносные события, свидетельствует расположение планет. В будущем году они особенно часто будут переходить в другие знаки.

Перестройка произойдет постепенно. А самые важные события нас ждут весной. Особенно показательным ожидается апрель.

Ощутим станет переход Плутона в знак Водолея. Эта планета считается поколенческой, поскольку изменения в ее положении происходят раз в двадцать лет. И 2023 год — как раз такой.

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