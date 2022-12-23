Ждут глобальные изменения: астролог назвала самый судьбоносный месяц 2023 года

Астролог Лилия Любимова уверяет, что звезды сулят большие перемены в 2023 году. О том, что в наступающем году нас ждут некие судьбоносные события, свидетельствует расположение планет. В будущем году они особенно часто будут переходить в другие знаки.
Перестройка произойдет постепенно. А самые важные события нас ждут весной. Особенно показательным ожидается апрель.
Ощутим станет переход Плутона в знак Водолея. Эта планета считается поколенческой, поскольку изменения в ее положении происходят раз в двадцать лет. И 2023 год — как раз такой.
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«В мире появятся новые герои, образы для подражания и показатели того, что жизнь удалась. Плутон изменит и политическую обстановку, и социальную. В какую сторону, покажет весна. Планета войдет в знак Водолея 23 марта», — отметила Лилия Любимова.
По материалам Woman.ru