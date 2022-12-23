Гороскоп от Тамары Глобы на декабрь: Близнецы заработают денег, а Раки будут в дорогах

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась гороскопом на декабрь для знаков зодиака. Для двух из них первый зимний месяц будет особенно насыщенным.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Близнецы в декабре столкнутся со значительными переменами. Им нужно проявить внимание к семье, близким и любимым. Параллельно будут споры о финансах. Самые упорные смогут залатать семейный бюджет, появится возможность заработка. Придет постоянный доход. И вместе с прибылью будут и траты. В конце месяца важно экономить.