Гороскоп от Тамары Глобы на декабрь: Близнецы заработают денег, а Раки будут в дорогах

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась гороскопом на декабрь для знаков зодиака. Для двух из них первый зимний месяц будет особенно насыщенным.
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Близнецы в декабре столкнутся со значительными переменами. Им нужно проявить внимание к семье, близким и любимым. Параллельно будут споры о финансах. Самые упорные смогут залатать семейный бюджет, появится возможность заработка. Придет постоянный доход. И вместе с прибылью будут и траты. В конце месяца важно экономить.
Вполне удачен месяц и для Раков. У них появится интересная работа, новые деловые планы и творческие идеи. Единственное предостережение, которое дала им астролог, опасаться толп. И проявлять повышенную осторожность в дороге.
Середина месяца более успешна. Поддержку окажут близкие друзья. Вместе с ними может прийти к тем свершениям, которые принесут успех. Кроме того, Раки в декабре будут в поездках. Особенно удачны дороги со второй декады месяца. В путешествие лучше всего отправиться с приятной компанией, например, со второй половинкой или с семьей.