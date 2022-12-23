Обнародован список: этим знакам предначертан денежный дождь — счастье

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В числе главных фаворитов года Кролика окажутся сразу три знака зодиака! Ищите себя в списке и постарайтесь видеть знаки судьбы, они часто подсказывают нам правильные пути.

Счастливчиками 2023 года можно смело назвать Овнов. Они смогут обрети благосостояние благодаря собственной прозорливости. Если представители знака не проглядят новой работы, которая и должна им принести поток денег, то богатство не за горами!

Близнецы — тоже в списке. Если они проявят упорство и настойчивость на том месте, где уже получают деньги, то их количество изрядно увеличится!

Ну и третьи счастливчики — Раки. Их может заметить начальство и очень хорошо продвинуть по службе. Но астрологи не советуют им сорить деньгами, хотя такое желание у них явно будет. Можете все потерять!

Источник: santeplusmag.com