Плутон изменит и политическую обстановку, и социальную: астролог сделала важное предзнаменование на весну 2023 года

Астрологи, которые делают прогнозы на 2023 год, сходятся во мнении — наступающий период будет важным и принесет с собой много перемен.

Об этом свидетельствует тот факт, что сразу несколько важных планет перейдут в другие знаки в течение года. И всех нас ждут глобальные перемены.

Астролог Лилия Любимова уверена, что знаковые события случатся весной 2023 года. А переломным месяцем станет апрель.

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