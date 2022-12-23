Плутон изменит и политическую обстановку, и социальную: астролог сделала важное предзнаменование на весну 2023 года

Астрологи, которые делают прогнозы на 2023 год, сходятся во мнении — наступающий период будет важным и принесет с собой много перемен.
Об этом свидетельствует тот факт, что сразу несколько важных планет перейдут в другие знаки в течение года. И всех нас ждут глобальные перемены.
Астролог Лилия Любимова уверена, что знаковые события случатся весной 2023 года. А переломным месяцем станет апрель.
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«В мире появятся новые герои, образы для подражания и показатели того, что жизнь удалась. Плутон изменит и политическую обстановку, и социальную. В какую сторону, покажет весна. Планета войдет в знак Водолея 23 марта», — отметила Лилия Любимова.
По материалам Woman.ru