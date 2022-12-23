Только в апреле станет понятно: астролог призвала окончательно попрощаться с беззаботной жизнью

В канун Нового года астрологи делают предсказания о том, каким выдастся для человечества наступающий, 2023 год.
По словам астролога Лилии Любимовой, легким он не будет. Астролог призвала готовиться к переменам и дала понять, что всем стоит готовиться к тому, что предстоит попрощаться с беззаботной жизнью. Небесные светила займут такое положение, которое сулит трудности и переломные моменты.
В апреле станет окончательно понятно, в какую сторону качнулся маятник.
«20 апреля пройдет и затмение в знаке Овна. 7 марта и 16 мая сменят знаки Сатурн и Юпитер. Как говорится, пристегните ремни», — посоветовала Лилия Любимова.
По материалам Woman.ru