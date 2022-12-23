То, что вы увидите в декабре, — продолжится дальше: потрясающие изменения светят Девам — Глоба

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Тамара Глоба предрекла Девам в конце декабря некий путь, который принесет им совершенно крутые преобразования. Они будут продолжаться и в январе тоже!

Отправившись в путь, Девы встретят вдали от дома новых людей. Эти новые знакомства поглотят их полностью, интеллектуальные мысли приведут их к новым реалиям.

Девы великолепно впишутся в свое новое бытие и будут чувствовать себя в нем прекрасно!

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы