Володина назвала идеальный день, чтобы начать нечто новое: старое уйдет в прошлое безвозвратно

Астролог Василиса Володина заявила, что 23 декабря – отличное время для того, чтобы ощутить новые эмоции и оставить в стороне что-то старое. Так что закончим эту неделю правильно и радостно!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Трин Венеры к Урану подсказывает, что новые формы сегодня будут вызывать больше восторга, чем унылая классика и замшелая традиция.

Одеваемся модно, откинув любимую кофту «бабка-стайл»! Идем вечером в модный бар или на выставку современного искусства. Кутим с прогрессивными подругами», - сказала астролог.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».