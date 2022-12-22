Тамара Глоба назвала самые опасные дни декабря

Но есть и опасные дни месяца, на которые надо особенно обратить внимание.

«В ночь с 22-го на 23-е, а также 25, 26 и 31 декабря. Однако последний день года будет опасен лишь в первой половине, а во второй — уже можно будет немного расслабиться», — заявила Глоба.