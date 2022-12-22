Конец декабря! Володина сообщила о надвигающейся опасности

Астролог Василиса Володина сообщила, что приближается последний в 2022 году ретроградный Меркурий. А это значит, что нужно быть осторожными в этот период.

«Меркурий уже начал закручивать петлю ретроградности, хотя еще не повернул. До 29-го есть еще две недели, успевайте доделать необходимое перед трехнедельной пробуксовкой», – заявила она.

Иными словами, ретроградный Меркурий начнется 29 декабря и продлится три недели, после чего все вернется в прежнее положение.

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