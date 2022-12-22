Володина назвала людей, которые баснословно разбогатеют в 2022 году

Известный астролог Василиса Володина назвала даты рождения людей, которым несказанно повезет с деньгами в 2023 году. Речь идет о тех, кто родился летом 1964-го года или в начале 1965-го.

«У этих людей Уран соединяется с Юпитером и дает возможность невиданно большие деньги заработать при помощи новых технологий», — заявила астролог.

Володина также добавила, что этим людям все равно придется приложить некоторые усилия, чтобы добиться результата. Но итог будет шикарным.

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