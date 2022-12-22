Василиса Володина назвала пять самых денежных месяцев в 2023 году — амбиции и прибыль

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась финансовым гороскопом на 2023 год. Астролог назвала пять месяцев денежного довольства для знаков зодиака. В этот период им будет сопутствовать удача.

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Есть считывать детально, то первая дата относится к зимнему периоду с 21 декабря 2022 года по 31 января. Это время станет успешным и амбициозным. Уже с середины января самые прозорливые могут задуматься о запуске нового бизнеса. Прибыль будет и от инвестиций. Повезет Рыбам, Стрельцам, Ракам и Львам.