Василиса Володина назвала пять самых денежных месяцев в 2023 году — амбиции и прибыль

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась финансовым гороскопом на 2023 год. Астролог назвала пять месяцев денежного довольства для знаков зодиака. В этот период им будет сопутствовать удача.
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Есть считывать детально, то первая дата относится к зимнему периоду с 21 декабря 2022 года по 31 января. Это время станет успешным и амбициозным. Уже с середины января самые прозорливые могут задуматься о запуске нового бизнеса. Прибыль будет и от инвестиций. Повезет Рыбам, Стрельцам, Ракам и Львам.
Еще один удачный финансовый период, но с заработками поменьше — с 1 февраля по 1 марта. Доход могут принести искусство, личные связи. Тут везунчиками станут Тельцы, Весы и Рыбы.
Весенний период со 2 марта по 4 апреля станет временем, когда появится возможность монетизировать знания, научный подход и умение выстраивать социальные контакты. В числе успешных Близнецы и Девы.