Гороскоп: кто он — хитрец, который завладеет максимальной поддержкой Вселенной в 2023 году

Гороскоп: кто тот - хитрец, который завладеет максимальной поддержкой Вселенной в 2023 году

Восточный гороскоп на год Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Сложности их только закалят.

Астролог Наталья Гурьянова дала гороскоп для восточных знаков зодиака на 2023 год. Самыми прозорливыми станут Петухи. Даже свои маленькие неудачи они сумеют обернут так, что останутся в плюсе.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

У Петухов будет неоднозначный год. С одной стороны, они получат много сопротивления в своих планетах и событиях в год Водяного Кролика. Многое будет идти через конфликт и препятствия. С другой стороны, энергия времени даст им максимальную поддержку Вселенной. А это значит, что любой опыт предстоящего года будет дан рожденным в год Петуха для духовного развития и будущего благополучия. 

«Помните, что вы сами чините препятствия на пути к тому, чтобы заглянуть внутрь себя и найти очередной клад», — добавила астролог.

По материалам 7days.

Читайте также