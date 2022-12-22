Гороскоп: кто он — хитрец, который завладеет максимальной поддержкой Вселенной в 2023 году

Астролог Наталья Гурьянова дала гороскоп для восточных знаков зодиака на 2023 год. Самыми прозорливыми станут Петухи. Даже свои маленькие неудачи они сумеют обернут так, что останутся в плюсе.

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У Петухов будет неоднозначный год. С одной стороны, они получат много сопротивления в своих планетах и событиях в год Водяного Кролика. Многое будет идти через конфликт и препятствия. С другой стороны, энергия времени даст им максимальную поддержку Вселенной. А это значит, что любой опыт предстоящего года будет дан рожденным в год Петуха для духовного развития и будущего благополучия.