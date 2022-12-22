В 2023-м заложит мощный фундамент! Кто он - везунчик, который все приумножит с Кроликом

Астролог Наталья Гурьянова поделилась свежим прогнозом для знаков восточного гороскопа на 2023 год. Самым удачливым может стать тот, кто в год Кролика сумеет заручиться поддержкой судьбы. Во многом удача будет сопутствовать Козам.

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Благоприятные энергии врываются в жизнь рожденных в год Козы в 2023 году. Для них наступает время закладывать мощные фундаменты будущих достижений и побед.