В 2023-м заложит мощный фундамент! Кто он - везунчик, который все приумножит с Кроликом

При условии поддержки и полного доверия.

Астролог Наталья Гурьянова поделилась свежим прогнозом для знаков восточного гороскопа на 2023 год. Самым удачливым может стать тот, кто в год Кролика сумеет заручиться поддержкой судьбы. Во многом удача будет сопутствовать Козам.

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Благоприятные энергии врываются в жизнь рожденных в год Козы в 2023 году. Для них наступает время закладывать мощные фундаменты будущих достижений и побед. 

«Очень важно с доверием начинать новые проекты, решаться на смелые действия, открывать новые пути в своей жизни. Все начатое в наступающем году будет множиться и приносить плоды уже в ближайшее время», - поделился астролог. 

По материалам 7days

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