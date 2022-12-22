Озолотятся! Три знака зодиака, которые вкусят щедрость Кролика в 2023 году

Астролог Людмила Митрохина поделилась свежим гороскопом на год Кролика. Только трем везунчикам — фаворитам судьбы — удастся снискать поддержку Вселенной. Они ощутят на себе щедрость символа 2023 года — Водяного Кролика (Кота).

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При деньгах в 2023 году будут прижимистые Козероги. Им Водяной Кролик обещает стабильный доход и высокую прибыль. Так что все вырученные деньги рожденные под этим созвездием могут смело потратить на себя любимых.

Совет: Им стоит держать чувства под контролем, особенно во второй половине года.