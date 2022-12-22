Озолотятся! Три знака зодиака, которые вкусят щедрость Кролика в 2023 году

Астролог Людмила Митрохина поделилась свежим гороскопом на год Кролика. Только трем везунчикам — фаворитам судьбы — удастся снискать поддержку Вселенной. Они ощутят на себе щедрость символа 2023 года — Водяного Кролика (Кота).
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При деньгах в 2023 году будут прижимистые Козероги. Им Водяной Кролик обещает стабильный доход и высокую прибыль. Так что все вырученные деньги рожденные под этим созвездием могут смело потратить на себя любимых.
Совет: Им стоит держать чувства под контролем, особенно во второй половине года.
Озолотятся в 2023 году и острожные Водолеи. Рожденные под этим созвездием испытают на себе соблазн спустить все накопленное на путешествие, покупки и приятные безделушки.
В любовных отношениях год Водяного Кролика станет для это знака зодиака страстным. Водолеи захотят еще раз завоевать свою любовь, и неважно, что скоро отмечать золотой юбилей со дня свадьбы. Им будет необходимо каждый день показывать свои чувства.
Свое счастье попытают и Весы. Для них удачной будет весна. После апреля доходы этого знака зодиака пойдут ввысь. Главное — не потратить все до копейки. Лучше купить квартиру, дом, автомобиль или вложить все средства в инвестиции.
Весы и в любовных делах будут максимально решительны, не исключены свадьба. В 2023 году им стоит взять всю инициативу в свои руки, только так есть надежда на счастье. Но не стоит распылять свою энергию и любовь на тех, кто проявляет безразличие.
По материалам 7days.