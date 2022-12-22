Кролик отвалит денег и любви! Кто он — везунчик, для которого 2023 станет годом изобилия

Астролог Наталья Гурьянова назвала знак восточного гороскопа, который в год Водяного Кролика станет еще богаче. И это касается тех, кто родился в год Лошади. Эти везунчики попытают счастье, заручившись поддержкой у Вселенной.
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Для этого знака восточного гороскопа 2023 год станет весьма успешным — настоящим пиршеством и праздником изобилия.
Так, упорные и трудолюбивые Лошадки будут процветать и богатеть. Главное — не лениться. Тогда и удача будет при них.
Многое из задуманного реализуется наилучшим образом. Но не само собой, а благодаря их правильным действиям. Важно проявить трудолюбие и расширить свою финансовую емкость.
«Особое внимание в наступающем году следует уделить семье и созданию благоприятной атмосферы дома и в разных коллективах. Энергии будут способствовать любым намерениям и достижению поставленных задач», — добавила астролог.
По материалам 7days.