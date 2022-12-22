Беспечные поплатятся! Глоба увидела опасность в конце декабря и начале января 2023 года

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на декабрь, затронув и события нового года. В этот период, как намекает астролог, стоит проявить сдержанность.
Хотя многие привыкли к тому, что праздничные январские каникулы проходят с шумом, массовыми гуляньями и в поездках. Одни уезжают на курорты, другие навещают родственников.
При этом, если судить по предзнаменованиям, которыми делилась Тамара Глоба, первая половина января едва ли подходит для подобных затей. Лучше всего будет затаиться в норке и провести время дома со второй половинкой, с семьей или близкими.
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Так, конец декабря и начало января 2023 года станут тем самым периодом, когда стоит отсидеться. Эти дни совершенно не подходят для поездок. Они могут стать опасными. А те, кто проявит беспечность в дороге, могут за это поплатиться. Так как аварийность в этот период будет повышенной.
Тамара Глоба указала дни, которые требуют повышенной осторожности. И это ночь с 22 на 23, 25, 26 и 31 декабря — даты, когда нужно быть очень внимательными в многолюдных местах и на дороге.
Декабрь — месяц Стрельца, период, когда мы с надеждой смотрим в будущее, задумываемся об отдыхе, о праздниках, о том, как встречать Новый год и куда отправиться на каникулы.
Этому способствует сам Стрелец — знак зодиака, связанный с дальней дорогой, планами, событиями.
«В конце декабря и в начале января 2023 года будьте осторожны в дорогах. Это время не самое удачно для путешествий и переездов», — добавила астролог.