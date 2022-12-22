Беспечные поплатятся! Глоба увидела опасность в конце декабря и начале января 2023 года

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на декабрь, затронув и события нового года. В этот период, как намекает астролог, стоит проявить сдержанность.

Хотя многие привыкли к тому, что праздничные январские каникулы проходят с шумом, массовыми гуляньями и в поездках. Одни уезжают на курорты, другие навещают родственников.

При этом, если судить по предзнаменованиям, которыми делилась Тамара Глоба, первая половина января едва ли подходит для подобных затей. Лучше всего будет затаиться в норке и провести время дома со второй половинкой, с семьей или близкими.

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