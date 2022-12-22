Глоба назвала главного везунчика, который испытает всю щедрость Вселенной в декабре

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала гороскоп для всех знаков зодиака, однако главным везунчиком можно назвать только одного. О ком речь? И это Водолеи.
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Им в декабре во всем будет сопутствовать удача. Как в начале месяца, так и в конце, рожденные под этим созвездием могут рассчитывать на серьезный куш. Вселенная не оставит этот знак зодиака без поддержки, побаловав приличными финансами. О такой щедрости многие могут только мечтать. Их карьера стремится вверх, в семье покой и гармония, в нужный момент поддержат близкие и друзья, а деньги в изобилии сами текут к ним ручьями богатства.
У Водолеев созреют новые грандиозные планы, друзья готовы их поддержать. Рожденные под этим созвездием загорятся свежими идеями, которые будут связаны с интеллектуальными и деловыми проектами. Возможны и перспективные поездки. Декабрь станет для них тем периодом, когда можно укрепить свои финансы, заняться строительством, уделить внимание службе.
«После первых дней декабря, когда вы урегулируете свои проблемы, будет хорошая возможность для новых планов. Практически весь декабрь будут приходить хорошие средства: деньги, которые компенсируют ваши желания, вы сможете сделать вложения. Хороший период для продумывания своего будущего и будущего детей», — добавила астролог.