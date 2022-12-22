Глоба назвала главного везунчика, который испытает всю щедрость Вселенной в декабре

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала гороскоп для всех знаков зодиака, однако главным везунчиком можно назвать только одного. О ком речь? И это Водолеи.

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Им в декабре во всем будет сопутствовать удача. Как в начале месяца, так и в конце, рожденные под этим созвездием могут рассчитывать на серьезный куш. Вселенная не оставит этот знак зодиака без поддержки, побаловав приличными финансами. О такой щедрости многие могут только мечтать. Их карьера стремится вверх, в семье покой и гармония, в нужный момент поддержат близкие и друзья, а деньги в изобилии сами текут к ним ручьями богатства.