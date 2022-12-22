В этот день, а не в новогоднюю ночь: Василиса Володина — о том, когда на самом деле нужно загадывать желания

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале дает прогноз на каждый день года. Судя по всему, звезды обещают, что этот четверг, 22 декабря, будет удачным.
Небесные светила сулят все самое лучше в день солнцестояния. И, кстати, именно он, 22 декабря, славится своей магической силой, а не новогодняя ночь, как принято считать.
Василиса Володина советует не дожидаться боя курантов, а загадывать желания уже сегодня, 22 декабря. И тогда шансы на то, что они сбудутся, возрастут.
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«22 декабря — день солнцестояния, несет нам много радостей. Максимум темноты, которая друг молодежи. Максимум надежды на возрождение мира к лучшему. Прекрасный момент для того, чтобы загадать желания на следующий год. Да, да, не новогодняя ночь, а можно и нужно это делать именно сегодня!» — написала Василиса Володина в телеграм-канале.