Львам - жестко экономить, Весам - поладить с семьей! Глоба дала прогноз на конец декабря

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась гороскопом для Львов и Весов, указав им на те ошибки, которые они могут совершить.
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Львам стоит поберечь свои финансы, а Весам позаботиться о близких.
Львы
Со второй недели декабря придет период, когда пойдут новые возможности в работе: вы будете зарабатывать, но расходы тоже будут значительные. Поэтому постарайтесь аккуратно планировать траты.
Весы
В третью декаду декабря возникнет противостояние. Отнеситесь внимательно к тому, что происходит вокруг вас. Будьте внимательны к своей семье, берегите близких.