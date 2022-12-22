Львам - жестко экономить, Весам - поладить с семьей! Глоба дала прогноз на конец декабря

Львам - жестко экономить, Весам - поладить с семьей! Глоба дала прогноз на конец декабря

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Им стоит прислушаться к себе.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась гороскопом для Львов и Весов, указав им на те ошибки, которые они могут совершить.

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Львам стоит поберечь свои финансы, а Весам позаботиться о близких.

Львы

Со второй недели декабря придет период, когда пойдут новые возможности в работе: вы будете зарабатывать, но расходы тоже будут значительные. Поэтому постарайтесь аккуратно планировать траты.

Весы

В третью декаду декабря возникнет противостояние. Отнеситесь внимательно к тому, что происходит вокруг вас. Будьте внимательны к своей семье, берегите близких.

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