Глоба назвала единственный знак зодиака, которому грозит опасность в конце декабря

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала прогноз для знаков зодиака, назвав того, кому нужно проявлять особую осторожность в конце декабря. Этот знак зодиака, может нарваться на неприятности, если будет менее осмотрительным. Главное - избегать толпы. О ком речь? И это Раки.

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