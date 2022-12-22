Тельцам - начать пахать, а у Овнов - перестройка! Глоба дала гороскоп на конец декабря

Тельцы

Будет много расходов – постарайтесь по возможности удержать свои деньги. Перемены, которые планирует этот знак зодиака, начиная со второй декады декабря, могут принести успех в личных делах. В конце месяца не спускайте на половину оборота свои возможности работы, потому что руководство будет контролировать вас и следить за вашими талантами и возможностями.

Овны

Со второй недели декабря нужно задуматься о серьезных делах: о вопросах карьеры, как жить дальше – на что нацелиться. Руководство будет спрашивать с вас более серьезную работу, особенно во второй декаде. К третьей декаде месяца будьте внимательны – вокруг происходят важные перемены. Юпитер входит в зодиакальный знак Овна, приносит вам как личный успех, так и переосмысление целей.