«Надежды на возрождение мира к лучшему»: Василиса Володина сделала важное предзнаменование

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале дала прогноз на наступивший день — четверг, 22 декабря.
Согласно расположению звездных светил, 22 декабря — день удачный и даже магический. Именно в этот день, а не Новый год, стоит загадывать желания, если вы хотите, чтобы они сбылись.
Ну и в целом, от этого дня стоит ждать только позитивных событий.
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«22 декабря — день солнцестояния — несет нам много радостей. Максимум темноты, которая друг молодежи. Максимум надежды на возрождение мира к лучшему. Прекрасный момент для того, чтобы загадать желания на следующий год. Да-да, не новогодняя ночь, а можно и нужно это делать именно сегодня!» — написала Василиса Володина в телеграм-канале.