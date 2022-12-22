«Надежды на возрождение мира к лучшему»: Василиса Володина сделала важное предзнаменование

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале дала прогноз на наступивший день — четверг, 22 декабря.

Согласно расположению звездных светил, 22 декабря — день удачный и даже магический. Именно в этот день, а не Новый год, стоит загадывать желания, если вы хотите, чтобы они сбылись.

Ну и в целом, от этого дня стоит ждать только позитивных событий.

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