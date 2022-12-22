«Год принес много опыта — тяжелого!»: Глоба указала россиянам, на что обратить внимание в декабре

«Год принес много опыта - тяжелого!»: Глоба указала россиянам, на что обратить внимание в декабре

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

2022 год стал своего рода подготовкой к году Водяного Кролика.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом для россиян, подсказав им, на что обратить внимание в декабре. 2022 год в целом стал своего рода подготовкой к году Водяного Кролика. Так, 2023-й обещает стать самым сложным за последнюю тройку лет.

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«Этот год принес много опыта — полезного и тяжелого. Концентрируйте внимание в декабре на том, что происходит вокруг, занимайтесь спортом, поддерживайте интеллектуальный уровень. И, конечно, всегда нужно надеяться на будущее», — добавила астролог.

 

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