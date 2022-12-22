«Год принес много опыта — тяжелого!»: Глоба указала россиянам, на что обратить внимание в декабре

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом для россиян, подсказав им, на что обратить внимание в декабре. 2022 год в целом стал своего рода подготовкой к году Водяного Кролика. Так, 2023-й обещает стать самым сложным за последнюю тройку лет.

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