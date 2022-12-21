«Избавьтесь от ненужного»: Елена Мун призвала заняться уборкой 22 декабря

Иногда стоит выкинуть ненужное, чтобы впустить в жизнь новое. К такому выводу приходит и эксперт в области астрологии Елена Мун.
В четверг, 22 декабря, Мун призывает не грустить. Если же негативные мысли одолевают вас, начните мыть полы:
«Важно не поддаваться страхам, подавленному настроению. Если чувствуете, что негативные эмоции нахлынули, – займитесь расхламлением, уборкой, очищением пространства. Избавьтесь от ненужного, занимающее место и стягивающее энергию».
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«Выбросьте вещи, которые давно не носите, посуду со сколами и трещинами, разваливающиеся предметы интерьера. Новое не придет, пока место занято старым. Освобождайте жизнь от пережитка прошлого», – рассказала Елена Мун в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее астрологи рассказали о будущем одного из самых упертых знаков.