«Избавьтесь от ненужного»: Елена Мун призвала заняться уборкой 22 декабря

Иногда стоит выкинуть ненужное, чтобы впустить в жизнь новое. К такому выводу приходит и эксперт в области астрологии Елена Мун.

В четверг, 22 декабря, Мун призывает не грустить. Если же негативные мысли одолевают вас, начните мыть полы:

«Важно не поддаваться страхам, подавленному настроению. Если чувствуете, что негативные эмоции нахлынули, – займитесь расхламлением, уборкой, очищением пространства. Избавьтесь от ненужного, занимающее место и стягивающее энергию».

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